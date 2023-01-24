مقتل شخص على يد عاطل في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالوايلي

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر في مشاجرة بمنطقة الوايلي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته وشهود الواقعة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها لبيان ملابسات الواقعة

بداية البلاغ

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شخص مصاب بطعن نافذ بالصدر ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «أحمد طه» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بطعن نافذ بالبطن.

التحريات

وكشفت التحريات، أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.