ضبط مواد مخدرة في الشرقية بـ250 ألف جنيه

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، وكمية لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جراما، وكمية لمخدر الأفيون، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 250 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.