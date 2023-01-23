حبس المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بعين شمس.. اعرف العقوبة المتوقعة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالإتجار في 4,500 كيلو من المواد المخدرة بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة عين شمس بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

بالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبطه خلال استقلاله سيارة مستأجرة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 4,500 كيلو جرام، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويضيف ناجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.