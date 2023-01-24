انتشال جثتي طفلين شقيقين غرقا في ترعة بالمنوفية

لقيت طفلة وشقيقها مصرعهما غرقا في ترعه النعناعية بمركز منوف في محافظة المنوفية،، ونجحت الجهود المكثفة في انتشال الجثتين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

غرق طفلة وشقيقها في ترعة النعناعية بمنوف

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين وفاة الطفلة «ن.ا»، 7 سنوات، وشقيقها «م.ا»، 3 سنوات، غرقا في ترعة النعناعية، ونجح الإنقاذ النهري في المنوفية بعد تكثيف البحث والتحري من انتشال الجثامين، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر رقم 350 منوف، وبالعرض على طهات التحقيق صرحت بالدفن.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد غرق طفلين شقيقين في ترعة النعناعية بدائرة المركز أثناء اللعب أمام المنزل وفق رواية الأسرة، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج الجثتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

حريق مصنع في مدينة السادات بالمنوفية

على صعيد آخر، تمكنت الحماية المدنية في المنوفية، من السيطرة علي حريق نشب في كراتين داخل مصنع بالمنطقة الرابعة في مدينة السادات الصناعية، في ساعات متأخرة من مساء أمس، حيث تمت السيطرة علي الحريق، وجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.