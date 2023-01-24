«الداخلية» تكشف ملابسات وفاة شخص بـ«طعنة في الصدر» بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، حال وجودهما بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته، واتخذت الإجراءات القانونية.