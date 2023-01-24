تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد التهاب الجلد العقدي في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الأولى لهذا العام للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي انطلقت يوم السبت الموافق 21 يناير 2023 بكافة أرجاء المحافظة ، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

حملة التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام في المنوفية

وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بأنه خلال ثلاث أيام منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام تم الإنتهاء من تحصين 13 ألف و 881 رأس ماشية من الأبقار والأغنام من إجمالي 203 ألف و 617 رأس ماشية بنطاق المحافظة ، مؤكداً على إستمرار الحملة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية وكذا التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

محافظ المنوفية يشيد بحملة تحصين المواشي

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.