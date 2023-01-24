مصرع مسن دهسته سيارة أثناء عبور الطريق في الخليفة

لقي مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في منطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هل الواقعة قتل خطأ أم يوجد عمد، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وصول مسن جثة هامدة إلى المستشفى

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول بوصول مسن جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «عادل ع ع» 55 سنة، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات، أن المتوفى أثناء عبور الطريق دهسته سيارة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الواقعة والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.