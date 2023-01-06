مصرع شاب إثر انقلاب «موتوسيكل» في الخليفة.. سيارة نقل دهست رأسه

لقي شاب مصرعه في حادث إثر سقوط دراجته النارية أسفل سيارة نقل بالخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بمصرع شاب في حادث

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بمصرع شاب في حادث مروري بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى العثور على جثة شاب يدعى «عبد الرحمن شريف شكر» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين تهشم رأسه تماما ودهس باقي أجزاء الجسم، وجرى العثور على متعلقاته الشخصية.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء قيادة الشاب لدراجته النارية، انقلب بها، ولم يتمكن قائد سيارة نقل ثقيل كانت تسير خلفه من إيقافها، قبل دهس الشاب.

ضبط سائق النقل الثقيل

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط السائق، والتحفظ على السيارة وقائدها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.