عرض سائق النقل المتهم بدهس شاب في الخليفة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت النيابة العامة، عرض سائق سيارة نقل متهم بدهس رأس شاب في الخليفة على الطب الشرعي، لإجراء الكشف عن تحليل تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة لبيان ما إذا كان المتهم وقت الحادث تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ بحادث دهس شاب في الخليفة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا بوقوع حادث مروري بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى عبد الرحمن شريف شكر، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين تهشم رأسه تماما، إضافة إلى دهس باقي أجزاء الجسم، وجرى العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى.

وكشفت التحريات، عن أنه أثناء قيادة المجني عليه لدراجته النارية، انقلب بها، وتصادف مرور سيارة نقل خلف المجني عليه، وأوضحت التحريات أن سائق النقل لم يتمكن من السيطرة على السيارة وقام بدهس رأس وجسد المتوفى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والتحفظ على السيارة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراتها المتقدمة.