تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة داخل مقهى بالشرقية.. شقيقه توفى من شهر 

مع حلول مساء يوم الاثنين الماضي، خرج مؤمن طارق عبد العزيز، 22 عاما، من منزله، ليقضي بعض الوقت مع أصدقائه على المقهى كعادته، غير أن مشادة وقعت بينه وبين أحد الأشخاص، وتطور الأمر إلى مشاجرة في اليوم التالي، ليلقى «مؤمن» مصرعه ويلحق بأخيه الذي توفى قبله بشهر واحد.

مقتل شاب في قرية سنهوت بمنيا القمح

الواقعة المؤسفة هزت أرجاء قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ففجأة اخترق الهدوء الذي يسود القرية أصوات صراخ بعد رؤية المجني عليه ساقطا على الأرض في دمائه مرورا بضجة نقله إلى المستشفى، وصولا لصوت سيارة الإسعاف التي اخترقت صفوف المشيعين الذين أدوا صلاة الجنازة عليه وتشييعه لمثواه الأخير في مقابر الأسرة، ليرقد بجوار جثمان شقيقه، ويحتضنهما قبر واحد.

مشادة تطورت إلى مشاجرة

وقال محمود عثمان، أحد أهالي قرية سنهوت في مركز منيا القمح لـ«الوطن»، إن مشادة وقعت بين الشاب الراحل وشخص أثناء تواجدهما في أحد المقاهي، وتدخل بعض الزبائن وتمكنوا من احتواء الموقف، إلا أن الشخص المعتدي استعان باثنين آخرين، وجدد المشادة مع الشاب، وتطور الأمر إلى مشاجرة قام خلالها المتهم الرئيسي بالاعتداء عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض، وأصابه بثلاث طعنات ما أدى لوفاته.

انهيار أسرة الشاب الراحل

وبحسب «عثمان»، أصيبت أسرة الشاب الراحل بحالة من الانهيار، خاصة أن المجني عليه لحق بشقيقه المتوفى منذ شهر، لافتا إلى أن الحادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي أيضا.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا، يفيد مقتل مؤمن طارق على يد 3 آخرين خلال مشاجرة بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الأحرار والتخفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وصرحت النيابة وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.