عضو بشعبة الدواجن يزف بشرى: انخفاض أسعار الفراخ بشكل كبير في رمضان

واصلت أسعار الدواجن تراجعها الطفيف لليوم الخامس على التوالي، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من يناير 2023 ببورصة الدواجن في مصر وبورصة الدواجن العمومية.

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر الكيلو جرام للدواجن البيضاء بالمزرعة 59 جنيها، وتباع في الأسواق بسعر 60 جنيها، فيما بلغ سعر الفراخ الساسو للكيلو 62 جنيها في المزرعة، و63 جنيها بالأسواق.

وبلغ سعر لحم الفراخ البلدي 68 جنيها للكيلو في المزرعة، 70جنيها للكيلو في الأسواق، كما بلغ سعر لحم الأمهات الأبيض 53 جنيها للكيلو في المزرعة، و54 جنيها للكيلو في الأسواق.

التدفئة وأسعار الدواجن

وقال رشاد قرني عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا ملحوظا في أسعار الدواجن خاصة مع دخول شهر رمضان، وانتهاء موجات الصقيع التي تتطلب من المزارع توفير تدفئة مناسبة للدواجن والصغار والأمهات، ما يمثل تكلفة إضافية على أصحاب المزارع تتسبب في زيادة الأسعار، كما قد تتسبب موجات الصقيع في زيادة نفوق الكتاكيت وصغار الدواجن ما يضعف الإنتاجية.

بشرى سارة بحلول رمضان

وأضاف في تصريح خاص لبوابة الوطن، أن أسعار الدواجن مع حلول رمضان، ستنخفض بشكل كبير، إذ يزيد نتاج التربية خلال الشهور الأخيرة في الأسواق، ما يزيد المعروض وينخفض معه السعر.

وأضاف أيضا أن هناك توقعات بانخفاض كبير في أسعار الأعلاف مع بدء العمل ببورصة السلع، وتراجع الاعتماد على التدفئة في المزارع مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن كل تلك الأسباب مجتمعة ستكون سببا في انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.