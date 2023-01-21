أسعار الدواجن واللحوم في سوق الغردقة.. السياح يقبلون عليه يوميا

يشهد مجمع خدمات الغردقة النموذجي، إقبالا كبيرا من السياح يومياً وذلك من خلال جولات اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة بالإضافة إلى توافد عدد كبير من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين بمدينة الغردقة وذلك للتسوق.

إقبال على سوق الغردقة

يوضح بركات القاضى مدير مجمع خدمات الغردقة النموذجي في تصريحات لـ الوطن، أن سوق الغردقة يشهد توافدا كبيرا يوميا من المصريين والسائحين الأجانب، مؤكدا أن أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه التي يعلنها التجار والعارضون بالسوق تشهد رقابة ومتابعة بصفة يومية من الرقابة التجارية بالبحرالأحمر وتموين البحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث التموين للتأكد من عدم مغالاة التجار في أسعار السلع.

أسعار الدواجن بسوق الغردقة

وأضاف القاضي، أن أسعار الدواجن في سوق الغردقة النموذجي 65 جنيها لكيلو الفراخ الأبيض، و80 جنيها لكيلو الفراخ البلدي و140 لكيلو البانيه، و75 لكيلو الأوراك، و65 لكيلو القوانص، وبالنسبة لكيلو اللحوم البلدي 170 جنيها.

سوق الغردقة النموذجي مراقب بالكاميرات

يذكر أن مجمع خدمات الغردقة سوق نموذجي حضاري للخضار والفاكهة مقام على مساحة 10 آلاف متر، ويضم 408 باكيات بمساحات حوالي 12 مترا لكل باكية وهو أول سوق مغطى بالكاميرات ومزود بنظام حماية مدنية ومنظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان في ظل توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية في ضوء توفير حياه كريمة للمواطنين.