تراجع طفيف في أسعار الدواجن بالجيزة

شهدت أسعار الدواجن اليوم، تراجعا طفيفا مقارنة بأسعارها خلال اليومين الماضيين، بحسب محمد السيد أحد تجار الدواجن بالجيزة، الذي أشار إلى أن الأسعار متغيرة من منطقة لأخرى، ومن محافظة لثانية، تبعا لعوامل عدة منها زيادة الطلب اليومي ومعدلات تربية الدواجن منزليا، وتبعا للمواسم المختلفة.

أسعار الأمهات البيضاء

قال سيد لـ«الوطن»: سجلت أسعار الدواجن البيضاء بالمزرعة 57 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 58 للكيلو، فيما سجلت أسعار الدواجن البلدي 65 جنيه للكيلو.

أما أسعار الأمهات البيضاء، فوصل سعر الكيلو لـ52 جنيها في الأسواق و51 جنيها في المزرعة، وبالنسبة لسعر كيلو الدواجن الساسو داخل المزرعة، وصل اليوم إلى نحو 63 جنيهاً، ليصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

أسعار الكتاكيت لراغبي تربية الدواجن

وللراغبين في تربية الدواجن، قال سيد: «تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء بين 11 الى 12 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت البلدي في الأسواق حوالى 6.5 جنيه، فيما يبلغ سعره في المزرعة 6 جنيهات، أما الكتكوت الفيومي فوصل سعره في المزعة 7 جنيهات، ليباع في الأسواق بـ7.25 جنيه».

وبلغ سعر الكتكوت الهجين في المزرعة 7 جنيهات ليباع للمستهلك بـ7.25 جنيه، وفيما يخص أسعار البط، قال السيد بلغ سعر البط المسكوفي عمر اليوم 21 جنيها، والبط الفرنساوي في نفس العمر 13 جنيها، والبط الفرنساوي البيور عمر اليوم 18 جنيها، فيما وصل سعر لحم البط البلدي 60 جنيها للكيلو، ونفس السعر للبط المسكوفي، أما سعر لحم البط الفرنساوي فبلغ سعره 42 جنيها للكيلو.