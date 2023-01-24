تحرير 56 محضرا تموينيا متنوعا وغلق 5 منشآت بـ4 أحياء في الإسكندرية

شنت أجهزة 4 أحياء في الإسكندرية حملات مكبرة للرقابة على الأسواق، أسفرت عن 5 غلق منشآت وتحرير 56 محضرا متنوعا.

وأسفرت حملة حي الجمرك، برئاسة المهندسة نهى خليفة، عن تحرير 11 محضرا متنوعا، و31 إنذارا، وغلق منشأتين، وإعدام 51 كيلو جراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفرض غرامات فورية تقدر بـ3 آلاف جنيه، واستهدفت الحملة شارع قصر التين.

تحرير 26 محضرا في حي وسط

وقادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمخازن والمنشآت بمنطقة المنشية الجديدة، وأسفرت عن إعدام 25 كيلو جراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 26 محضرا متنوعا، وغلق 3 منشآت وتحصيل غرامات بقيمة 2000 جنيه.

وأسفرت حملة حي وسط، برئاسة عزة سعد، ضبط سيارة نقل في منطقة محرم بك لحيازتها 250 كيلو جرام قمح محلى ممنوع من التداول وتحرير محضر حيازة 100 كيلو أرز مجهول المصدر، وضبط أحد المحلات في منطقة الحضرة يقوم ببيع الأرز أعلى من التسعيرة وعلى الفور تم بيع 100 كيلو جرام من الأرز للمواطنين بالتسعيرة تحت إشراف الحى، واستهدفت الحملة شوارع الميرغني والخديوى، وسلامة حجازى، والشهيدة أم صابر، وشارع العمدة في الحضرة الجديدة.

تحرير 19 محضرا في حي ثان المنتزه

وشن حي ثان المنتزه، برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية شملت شوارع الحرمين، والنبوي المهندس، والجمعية، و25 بحرية، ومنطقة طوسون، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر متنوع.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أتى ذلك في ضوء تشديد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.