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«المركزي» يطرح سندات بـ250 مليون جنيه.. والبنوك تطلب عائدا 26.5%

كتب:

محمد الدعدع
01:59 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أدوات ديّن طويلة الأجل «سندات خزانة» بقيمة 250 مليون جنيه، أجل 7 سنوات.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة لـ26.5% 

كان «المركزي» طرح منتصف يناير الحالي، سندات خزانة بالجنيه المصري آجال 3 و5 سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه للأولى و5 مليارات للثانية، وتلقى في الاكتتاب طلبات من 48 بنكا ومؤسسة لسندات الـ3 سنوات، مع عائد 26%، في حين تلقى 31 طلبا للاكتتاب في سندات الـ5 سنوات، والحصول على عائد 26.5%.

البنك المركزي يوافق على منح 20.9% عائدا

وافق «المركزي» في العطاء الأخير، على 27 طلب اكتتاب في سندات الـ3 سنوات، ومنح المكتتبين عائد 20.95%، كما وافق في سندات الـ5 سنوات على 3 عروض فقط، وقدم عائد 19.04% على السندات.

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.