جامعة برج العرب تبحث مع «العربية للنقل البحري» تأهيل الطلاب لسوق العمل

تبحث جامعة برج العرب التكنولوجية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، ولتوفير احتياجاته من الكفاءات البشرية المتميزة.

واجتمع «الجوهري» مع وفد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تعزيز التعاون العلي وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية المتطورة.

توفير فرص لتدريب طلاب الجامعة في الأكاديمية

ويهدف بروتوكول التعاون المشترك إلى توفير فرص للتدريب طلاب الجامعة في لأكاديمية، للاستفادة من الخبرات والكفاءات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تقوم بنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا، وفق لبرنامج تدريبي وأكاديمي يتم الاتفاق عليه بما يحق الاستفادة الكافية، لتأهيل الطلاب للعمل وتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرة العلمية والعملية لتأهيلهم لسوق العمل العاصر والمستقبلي.

حضور فعاليات بحث توقيع البروتوكول

ووفق بيان جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، حضر فعاليات بحث توقيع البروتوكول الدكتور خالد الكيلاني، عميد مجمع الصناعة في الأكاديمية العربية والعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمرو الحلو، عيد مركز الاتفاقيات والعلاقات الدولية فيال الأكاديمية، والدكتور أحمد شعير، مدير معهد الدراسات التقنية والمهنية، والدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.