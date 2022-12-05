الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم البطولة الدولية للبرمجيات

تتنافس فرق من طلاب الجامعات العربية والإفريقية في المسابقة الـ 25 للبرمجيات والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المسابقة اتسمت بالتميز إذ أن جميع الطلاب المشتركين سبق لهم وفازوا بمسابقات عليمة دولية، أي أن المسابقة تضم أفضل الطلاب العرب والأفارقة، كنموذج للشباب الذي نستهدف أن يصبح منتج للتكنولوجيا في المرحلة المقبلة.

طلاب من 22 دولة

وأضاف الدكتور اسامة اسماعيل مدير البطولة في تقرير على فضائية النيل للأخبار، أن المسابقة تتضمن طلاب من 22 دولة و145 فريقا طلابيا مشاركا بالمسابقة من أكثر من 92 جامعة، مشيرًا إلى أنه تم تصفيتهم من أكثر من 3775 فريقا من مختلف الدول العربية والافريقية، إذ تضمنت التصفيات اختبارات للطلاب لحل المسائل التكنولوجية بأسرع وقت ممكن وأقل تكلفة على أجهزة الحاسوب وحساب درجة التعقيد التي تم حل بها المسألة.

اختيار 145 فريقا من بين 3775 فريقا

ويشارك بالمسابقة 145 فريق من طلاب الجامعات من 22 دولة تم تجاوزهم للتصفيات من بين 3775 فريق من مختلف الدول العربية والإفريقية بالتصفيات قبل النهائية التي تمت قبل بدء المسابقة، فقال أحد الطلاب المشاركين أن الاشتراك بالمسابقة تم عن طريق تسجيل الأسماء على الموقع الخاص بالمسابقة، ثم يتم اجتياز اختبارات وتقديم مشروعات برامجية لاختيار الطلاب المشاركين بالمسابقة من بين المتقدمين.