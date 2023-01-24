افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. غدا

أعلنت وزارة الثقافة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، رسميا غدا الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إذ تحل الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام.

500 فاعلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار «على اسم مصر»، و«معاً نقرأ، نفكر، نبدع»، وتعني الفاعليات الفكرية والفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

خدمات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

وأعدت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، العديد من التسهيلات والخدمات المقدمة للجمهور لزيارة المعرض لنشر المعرفة وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ومن أبرز الخدمات التالي:

- حجز تذاكر الدخول إلكترونيا عبر المنصة الرقمية.

- دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم مجانا، وتوفير مسارات آمنة لهم.

- توفير مواصلات من وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

- تطوير خدمة توصيل الكتب الورقية بعد الشراء من المنصة الرقمية لجميع المحافظات المصرية.