المركز القومي للترجمة يدشن «أول كتاب صوتي للأطفال».. قريبًا

دشن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مبادرة الأولى من نوعها في تاريخه، من خلال سلسلة الكتب الصوتية، ويستهل المركز هذا الإنجاز بكتاب لجميع القراء وللأطفال فوق سن الثامنة، ضمن إصدارات المركز من كتب الأطفال بعنوان: «الأصابع الساحرة للأميرة الصغيرة»، من تأليف الكاتبة الإسبانية ماريا لويس خيفائيل، وترجمة الأديب محمد إبراهيم مبروك.

وفي تصريح صحفي للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، أكدت العمل على نشر ثقافة الكتاب المترجم والانفتاح على الابداع العالمي باختلاف مساراته، حيث بدأ المركز في مخاطبة القراء وجذبهم للانفتاح على عوالم الكتاب المتميزين بالثراء والتنوع من جميع الثقافات.

نشر أول كتاب صوتي للأطفال

ووفقا لبيان صحفي صادر على المركز، سيتم نشر أول كتاب صوتي بمشاركة كريمة من فريق من المتطوعين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والهيئة المعاونة الذين شاركوا في تسجيل هذا الكتاب، إيمانًا بالدور المجتمعي الذي يقوم به كل من المركز القومي للترجمة والجامعات المصرية لنشر الثقافة بكل روافدها الثرية واتاحتها لكل أفراد المجتمع.

الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم

وأضاف البيان: «سيطرح الكتاب الصوتي قريبًا وهو غير مخصص للبيع وإنما سيتاح الكترونيًا على شبكة المعلومات وسيهدى إلى دور الرعاية والمكتبات وغيرها من المؤسسات الداعمة لأصحاب الهمم خاصة من ذوي الإعاقة البصرية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يوافق شهر ديسمبر من كل عام».