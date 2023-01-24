«الإفتاء» تستعد لاستقبال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استعداد جناحها المشارِك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، لاستقبال الزوار غدًا، والتفاعل معهم وإمدادهم بملخصات الكتب والإصدارات المشاركة في المعرض هذا العام.

ويتضمَّن جناح دار الإفتاء المزمع افتتاحه غدًا ضمن فاعليات المعرض، العديدَ من إصدارات الدار، التي ترتكز على نشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة، وتتبنَّى الفكر الوسطيَّ والمنهجية العلمية المنضبطة، وتناقش أهمَّ المسائل والقضايا الأسرية.

جناح دار الإفتاء المصرية

ومن جانبه أكد محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، أنَّ جناح الدار يشهد إقبالًا متزايدًا كلَّ عام من قِبل الجمهور، موضحًا أنَّ هذا الإقبال يعكس ثقة الجمهور بواحدة من أهم المؤسسات الدينية في مصر ومخرجاتها الفكرية.

وأشار إلى أنّ الإصدارات المطروحة بجناح الدار هذا العام يأتي في مقدمتها مجلد «موسوعة الفتاوى الإسلامية»، الذي وصل عدد أجزائه إلى 54 جزءًا، وكذلك «موسوعة الأعمال الكاملة» للعلامة محمد فرج السنهوري، كما يعرض الجناح السي دي الخاص بموسوعة الفتاوى الإسلامية، وكتاب «الجهاد: مفهومه، ضوابطه، أحكامه»، وأيضًا «موسوعة الفتاوى المؤصلة»، وتعرض في 8 أجزاء، وكتاب «الفتاوى الطبية»، وموسوعة «دليل الأسرة في الإسلام»، وكتاب «نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي»، وكتاب «تنظيم النسل وتحديده في الإسلام».

أبرز الكتب المشاركة في معرض الكتاب 2023

وأوضح مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، أنّ الجناح يشهد أيضًا عرض «موسوعة السياسة الشرعية»، و«كتاب أحكام المسافر»، وكتاب «فتاوى النوازل- وباء كورونا»، وكتاب «فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام»، و«العلاقة بين المسلمين والمسيحيين»، وكتاب «فتاوى الشباب»، و«القضايا المتعلقة بالجندية»، وكذلك كتاب "مسيرة الفتوى في الديار المصرية"، وكتاب "قضايا وأحكام المسنين"، وكتاب قضايا «فقه الدولة» من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية، و«فتاوى وأحكام المعاملات المالية»، و«فقه الوطن والمواطنة»، وكتاب «قضايا تشغل الأذهان»، و«القضايا المتعلقة بالعقائد»، و«الأحكام المتعلقة بالجنائز والمقابر»، وكتاب «القول الحسن في جواب القول لمن»، و«الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب»، و«القضايا المتعلقة بذوي الهمم»، إضافةً إلى عرض مجلة دار الإفتاء المصرية.

وتعتبِر دار الإفتاء مشاركتَها في معرض الكتاب فرصةً كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القرَّاء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات، حيث تقدم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع، وتغطي كافة التساؤلات التي قد تَرِد على أذهان القرَّاء والباحثين من المتخصصين وغير المتخصصين.