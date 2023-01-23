أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: فترة الخطوبة مهمة لوضع أصول التوافق بين الطرفين

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التركيز في فترة الخطوبة يكون على الميل العاطفي وإشعال نار الحب والعواطف بين الطرفين، وهذه أمور مهمة للزواج ولكن هناك أمور أخرى هامة للغاية، موضحا أن الخطوبة فترة ينتقل بها الإنسان حتى يستطيع أن يأخذ قرارا وإذا لم يستطع اتخاذ القرار يقع في أخطاء فادحة.

أصول التوافق في فترة الخطوبة

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، في حوار ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن فترة الخطوبة مهمة لوضع أصول التوافق في فترة الخطوبة ومعرفة الخطوط الحمراء في الزواج وكيفية بناء البيت والحوار الأسري، مطالبا بعدم انتهاك الخصوصية وعدم تدخل الأهل.

ولفت إلى أن الخطوط الحمراء تتمثل في لا للعنف، لا للمخدرات، ولا للعلاقات النسائية للرجال أو العلاقات غير المنضبطة للسيدات، لا لتدخل الأهل، لا لأي محاولة من محاولات انتهاك الخصوصية، لا لعدم إدارة الأشياء دون حوار.

لا يوجد التزامات في فترة الخطوبة

وأوضح أنه يجب وضوح هذه الأشياء في فترة الخطوبة، خاصة أن هذه المرحلة لا يوجد فيها أي التزامات، سواء من طرف المخطوب أو المخطوبة.