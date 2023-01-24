خبير في أمن معلومات: مواقع التواصل الاجتماعي تراقبنا على مدار 24 ساعة

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إننا نعيش في زمن تكنولوجي بحت، وسنواجه تحولات رقمية كثيرة هذا العام، مشيرا إلى أنّ ايجايبات التكنولوجيا أكثر من سلبياتها، كون الإنسان يستطيع تحديد استخداماته ورغباته بنفسه، متابعًا أنّ المواقع الأكثر استخدامًا تختلف من دولة لأخرى، فمثلا «فيسبوك» هو الأكثر استخدمًا في مصر، بينما «الإنستجرام وسناب شات» في دول الخليج، هكذا، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تراقبنا على مدار 24 ساعة بسبب كثرة وقوة الأذونات التي تحصل عليها.

الـ«REELS» زادت من إدمان المستخدمين للسوشيال ميديا

وأضاف خلال حواره على فضائية «EXTRA NEWS»، أنّ الفيديوهات القصيرة أو ما يطلق عليها بـ«REELS» زادت من نسب إدمان المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أننا في نقلة نوعية ضخمة، إذ أنّ السوشيال ميديا الكتابية والصورية انتهت، وحل محلهما السوشيال ميديا الفيديوهية الطولية القصيرة، التي سببت إدمان لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

«فيسبوك» يراقبنا على مدار اليوم

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أنّ الفيديوهات العرضية طويلة المدة انتهت وليس عليها إقبالا أو إدمان من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا أنّ الذكاء الاصطناعي يلعب دورا كبيرا في زيادة إدمان السوشيال ميديا، وقضاء فترات طويلة عليها، مستطردًا أن «فيسبوك» أكثر المواقع الحاصلة على أذونات كبيرة، ويراقبنا عن طريق الهاتف المحمول، موضحًا أن الأذونات التي يحصل عليها مثل استخدام الميكرفون والكاميرا والموقع الجغرافي وغيرهم، ومن ثم يقوم بمشاركة كل هذه الأحداث لديه، إذ أن تلك الأذونات تمكنه من سماعك وفتح أي ملفات خاصة بك على مدار 24 ساعة.