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مذيعة مي سات: «ما ينفعش نقارن حياتنا باللي بنشوفه على السوشيال ميديا»

كتب:

منى السعيد
11:02 م | السبت 21 يناير 2023
خلال برنامج أنا وبيتي

خلال برنامج أنا وبيتي

قال الإعلامية نانسي مجدي، في مقدمة برنامج «أنا وبيتي» والمعروض عبر شاشة قناة مي سات القبطية، إنه انتشر خلال الفترة الماضية مقطع فيديو على مواقع السوشيال ميديا عن حفل مفاجأة قام بها زوج لزوجته، وكان الحفل مليئا بالهدايا، مؤكدة أن الشباب ليس مطالبا أن يتحمَّل تلك التكاليف لإثبات محبته، وأن التقدير والاحترام والكلمة الحلوة هو تعبير عن الحب، الهدايا البسيطة التي تناسب إمكانياته هو تعبير عن الحب، ولا يجب مقارنة حياتنا بما نراه عبر مواقع التواصل.

تعليقات كثيرة بين متابعي فيديو مفاجأة الزوج لزوجته

وأضافت مجدي أنه ظهرت تعليقات كثيرة، خاصة بين الفتيات من نوعية «اتجوزيه لو عملك حفلة كبيرة كدة أو وافقي بيه لما يشتريلك هدية زي دي» موضحة على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن هذه التعليقات على سبيل المزاح إلا أنها تؤثر على الفتيات بشكل سلبي تأثرا بما يعرض على السوشيال ميديا.

مبالغات كبيرة ليست في مقدرة الجميع

وأوضحت أن مثل هذه الأمور تتضمَّن مبالغات كبيرة لا يشترط أن تكون في مقدرة الجميع، قائلة: «ما ينفعش نقارن حياتنا باللي بنشوفه على منصات التواصل الاجتماعي الحب مش بس هدايا»، موضحة أن الهدايا هي لغة من لغات الحب.

 

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