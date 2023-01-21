الأنبا بولا: «نفسي الناس متخدش ثقافتها من السوشيال ميديا»

قال الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، إن مظاهر المبالغة في التعبير عن المحبة للزوجة أو العكس، والذي يظهر بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي لا يشترط أن يكون تعبير عن المحبة فعلا، موضحًا أنه في كثير من الحالات يكون له دوافع كثيرة، وتصحيح أخطاء جسيمة، وإرضاء الطرف الأخر بسبب مشكلات سابقة.

ووجه مطران طنطا حديثه للرجال قائلا:«المرأة إنسان رقيق، لديه مشاعر وعواطف، يؤثر فيها أعمال الحب»، مطالبا المواطنين بعدم اتباع كل ما يحدث على السوشيال ميديا، قائلا: «نفسي الناس متخدش ثقافتها من السوشيال ميديا».

وتابع الأنبا بولا أنه في أي مناسبة تخص الزوجة يجب أن تقوم بـ3 أمور، وتتضمن تلك الأمور، أن تتذكر المناسبات الخاصة بها، وأن تتفرغ لها، وأن تقوم بإنفاق لشراء هدية حتى وإن كانت بشكل رمزي، لتعبير من المحبة.

جاء ذلك خلال برنامج «أنا وبيتي» والمعروض عبر شاشة قناة مي سات القبطية، تقديم الإعلامية نانسي مجدي.