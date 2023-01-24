محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع محور منفلوط العلوي

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع محور منفلوط العلوي، والذى يعد من أهم المحاور التنموية على النيل بنطاق المحافظة، وبحث سبل تذليل أي عقبات تواجه سير العمل في مواقع الإنشاء.

تسريع وتيرة العمل بالمشروع

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته، حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.

ووجه محافظ أسيوط بتسريع وتيرة العمل بالمشروع، ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، طبقًا للشروط الهندسية والفنية والوقوف على المعوقات أولاً بأول، لسرعة تذليلها للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، موجهًا بإعداد تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ والمعوقات التي تواجه سير العمل لسرعة تذليلها.

3 محاور بمحافظة أسيوط

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل، منها 3 محاور بمحافظة أسيوط، وهي محور ديروط الحر الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويُجرى حاليا العمل في محورين مهمين في الشمال والجنوب، هما محور أبوتيج ومحور منفلوط.

وأشار إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.