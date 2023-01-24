فضائية مسيحية تحذر من واقع يعيشه المراهقون.. «اهتموا بأولادكم»

تربية المراهقين ليس أمرا سهلا، ويحتاج إلى متابعة مستمرة من الأهالي أولا بأول، وهو ما أكد عليه الإعلامي والفنان إيهاب صبحي، مقدم برنامج مساء الخير، والمُذاع عبر شاشة «مي سات» الفضائية المسيحية، لافتا إلى أن المراهقين يعيشون واقعا مأوساويا، بسبب شعورهم بعدم تقبل الأهل لمظهرهم العام وحياتهم بشكل خالص.

فرقة bts تدعو لقيم إنسانية وأخلاقية

وقال «صبحي» خلال حلقة اليوم، والتي جاءت بعنوان «واقع مأساوي يعيشه المراهقين.. اعرفوا أولادكم بيعملوا إيه وقدموا لهم حب غير مشروط»، إنّ هناك التفاف من قبل بعض المراهقين حول فرقة BTS الكورية، والتي حققت نجاحات باهرة خلال السنوات السابقة، وحصدت أكثر من 51 جائزة دولية، وهي تدعو لقيم إنسانية وأخلاقية منها رفض التنمر وحملات لحب النفس.

تأثر فئة كبيرة من المراهقين بفئة bts

وأضاف أنّ بعض الآباء الكهنة تحدثوا عن تأثر فئة كبيرة من المراهقين الذين أصيبوا بالاكتئاب، بهذه الفرقة التي منعتهم من الانتحار، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يجب متابعة المراهقين، مطالبا الأهالي بضرورة مراقبة أبنائهم وتصرفاتهم وتقديم المحبة والتفاهم غير المشروط، ومتابعة اهتماماتهم وتوعيتهم بشكل دوري.