استبعاد رئيس لجنة امتحانات للشهادة الإعدادية في البحيرة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد رئيس إحدى لجان الامتحانات بإدارة الرحمانية، وإحالته للشؤون القانونية.

عدم الانضباط سبب الإحالة للتحقيق

جاء ذلك لعدم انضباط اللجنة، وعدم الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة على أعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط، وعدم التهاون في تطبيق القانون.

كان يوسف الديب وكيل الوزارة تلقى تقريرًا من إدارة الرحمانية التعليمية يفيد بعدم انضباط إحدى اللجان، وعلى الفور قرر وكيل الوزارة استبعاد رئيس اللجنة وإحالته للشؤون القانونية وتعيين آخر مكانه.

مكافأة رئيس لجنة آخر

كما شمل القرار مكافأة رئيس لجنة آخر، ومراقب وعدد 2 ملاحظين بإدارة الرحمانية التعليمية لتفانيهم وإخلاصهم في عملهم وتأديته على الوجه الأكمل وثمن إخلاصهم ومنحهم شهادة تقدير.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة جميع القائمين على الامتحانات بإتباع التعليمات والانضباط للصالح العام حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعتبر أمنًا قوميا.