وفاة طالبة أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة.. هبوط بالدورة الدموية

لقيت طالبة في الصف الثالث الإعدادي مصرعها، قبل قليل، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء أداء الامتحان داخل لجنة مدرسة بردلة الإعدادية، التابعة للإدارة التعليمية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وحُرر محضر بالواقعة.

وفاة طالبة أثناء أداء الامتحانات

وبالانتقال والفحص تبين وفاة شروق خليف محمد حسن، طالبة في الصف الثالث الإعدادي بمدرسة عبدالقادر خليف، ونُقلت الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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ومن جانبه، تقدم يوسف فؤاد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور وليد زغلول عطية، مدير عام إدارة مركز كفر الدوار، وعلاء الدين صبري اسماعيل صدقة، وكيل إدارة مركز كفر الدوار بالتعازي والمواساة لأسرة الطالبة وذلك في بيان صادر علي صفحة الإدارة التعليمية بكفر الدوار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها وأسرتها الصبر والسلوان.