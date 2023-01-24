طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الهندسة والجبر والإحصاء نصف العام

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالمدارس بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي سلامة الطلاب والمعلمين من الأمراض وفيروس كورونا.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. الهندسة والجبر والاحصاء

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 امتحان مادة الهندسة يبدأ الامتحان الساعة التاسعة ويستمر لمدة ساعتين وحتي الحادية عشر ظهراً، ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا والجبر والكيمياء

فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة اليوم ، اليوم الثلاثاء امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لشعبة علمي، وامتحان مادة الجغرافيا لشعبة أدبي، ويؤدي الطلاب بمحافظة القاهرة، امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية، آليات عقد امتحان الفصل الدراسي الاول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

- عقد الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالانترنت الكترونيا.

- تتضمن الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة (15%).

- عقد الامتحانات لمدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الغير متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة (85%) إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة (15%) ورقيًا.

- عقد الامتحانات للطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت ورقيا.

- فى حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- المدرسة مسئولة عن التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.