ضبط راكبة في مطار القاهرة بحوزتها 5 سبائك ذهبية خبأتها بملابسها

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب عدد من السبائك الذهبية دون إفصاح عنها، خبأتها بين طيات الملابس بالحقائب، فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي ومحمد صلاح كامل، مأموري الجمرك، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف كريم محمد يوسف بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن وجود عدد من السبائك الذهبية.

كلف تامر قاسم مدير الإدارة بالإنابة، كريم يوسف وهاني محمود مأموري الجمرك، باستكمال التفتيش اليدوي للحقائب، ما أسفر عن ضبط 3 سبائك ذهبية بوزن 100 جرام الواحدة وسبيكتين بوزن واحد كيلو الواحدة بوزن إجمالي اثنين كيلو و300 جرام، شارك في الضبط كل من أميرة طلبة مدير الحركة في التفتيش الذاتي وكل من أحمد القط وحسام الشافعي وأحمد صبري ومحمود عباس مآمير الجمرك في لجنة الجرد والتحريز وبكري عزب من إدارة الأمن الجمركي.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 270 لسنة 2022 ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.