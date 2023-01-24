هل توافق ألمانيا على تسليم «ليوبارد» لأوكرانيا؟.. ضغوط غربية وتحذيرات روسية

في خضم أزمة الدبابات «ليوبارد 2» الدائرة بين ألمانيا والغرب، والضغوط الغربية على ألمانيا، لتوريدها إلى أوكرانيا والسماح للدول التي تمتلكها بتوريدها لكييف، أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن العلاقات بين روسيا وألمانيا ستتأثر إذا سلمت ألمانيا دبابات ليوبارد لأوكرانيا.

فيما قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القرار النهائي بشأن ما إذا كانت ألمانيا سترسل دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا أو تسمح لدول أخرى بالقيام بذلك سيتم اتخاذه في المستشارية في برلين وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مؤتمر دفاعي في برلين: «في نهاية اليوم، من الواضح أن القرار سيُتخذ في المستشارية، بتوافق آراء الحكومة».

روسيا تحذر ألمانيا

وأضاف: «موقف وزيري في هذا النقاش معروف، على ما أعتقد»، في إشارة إلى وزيرة الخارجية أنالينا بربوك التي قالت يوم الأحد، إن ألمانيا لن تقف في طريق الدول الأخرى التي تزود كييف بدبابات ليوبارد.

وقال «ليندن»، إن حكومة برلين تنتظر في الوقت الحالي لترى ما إذا كانت الدول قد قدمت طلبات إعادة تصدير والتي سيتم إحالتها بعد ذلك إلى مجلس الأمن القومي الألماني الذي يقرر مثل هذه الطلبات.

ألمانيا تلقت طلبًا رسميًا من بولندا لإعادة تصدير دبابات ليوبارد

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم، إن ألمانيا تلقت طلبًا رسميًا من بولندا لإعادة تصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، فيما أفادت وكالة أنباء RND الألمانية أن شركة المعدات العسكرية الألمانية «Rheinmetall» يمكنها تزويد أوكرانيا بـ139 دبابة من طراز ليوبارد 2 إذا لزم الأمر.

شركة المعدات العسكرية الألمانية يمكنها تزويد أوكرانيا بـ139 دبابة

وأضاف أن الشركة يمكنها تسليم 29 دبابة من طراز «ليوبارد 2»، بحلول مايو أو أبريل و 22 دبابة أخرى بنهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، كما قال ممثل الشركة، يمكن أن ترسل 88 دبابة ليوبارد 1 أخرى إلى كييف، دون تحديد التاريخ.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أكد أن نتائج اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لحلف شمال الأطلسي بشأن دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، لم تكن قادرة على الوصول إلى رأي موحد بشأن توريد «ليوبارد» الألماني إلى كييف.

بولندا تحذر ألمانيا

وحذرت بولندا، من أن ألمانيا، ستُعزل دوليًا ما لم توافق على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، معلنة استعدادها لتشكيل تحالف صغير من الدول لتزويد كييف بالدبابات دون مشاركة ألمانيا.

يشار إلى أنه لتزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع ، يجب على الدول الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير.