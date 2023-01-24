تفاصيل وفاة طالبة بالشهادة الإعدادية في البحيرة.. «ماتت بعد أخوها بـ15 يوم»

تجددت الأحزان مرة أخرى في منزل خليف حسن محمد اليوم، عقب وفاة ابنته «شروق» أثناء امتحان الشهادة الإعدادية في البحيرة، فلم تكد تنتهي الأسرة من حزنها على فقدان ابنهم الأكبر «محمد» الذي توفي قبل أسبوعين أثناء عمله، لتحلق بيه شقيقته الصغرى اليوم، تاركة الحزن وآلام الفراق لوالديها.

الطالبة شروق تلحق بشقيقها في البحيرة

«أخوها مات من أسبوعين بالضبط كان شغال فني كهرباء، واتكهرب على سقالة، والنهاردة أخته ماتت، وأهلهم في صدمة»، بتلك الكلمات بدأت نوال خليف، أحد أهالي قرية البردلة مسقط رأس الطالبة، حديثها مع «الوطن».

وفاة طالبة أثناء امتحانات الإعدادية في البحيرة

وتابعت ودموعها تسبق حديثها، أن الأم في حالة انهيار، حيث فقدت وعيها عند سماع نبأ وفاة ابنتها «شروق»، مشيرة أن الأسرة في حالة حزن منذ وفاة الابن الأكبر، وهو ما أصاب شقيقته بالضغط النفسي بالإضافة لضغط الامتحانات.

وتابعت أن أهالي القرية في حالة صدمة، لا سيما أن الطالبة لم تكن تعاني من أمراض وكانت بصحة جيدة، بالإضافة أن الأسرة فقدت شقيقين في أسبوعين، مضيفة «ربنا يصبر أهلهم ويكون في عونهم».

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى جثة طالبة في الصف الثالث الإعدادي لقيت مصرعها في لجنة الامتحان، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة طالبة تدعى شروق خليف محمد أثناء وجودها داخل لجنة مدرسة عبدالقادر خليف، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمستشفى كفر الدوار، وتحرر محضر بالواقعة.