الزمالك يغادر كفر الشيخ استعدادا للقاء غزل المحلة «صور»

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فندق إقامته في محافظة كفر الشيخ، استعدادًا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقضى فريق الزمالك ليلته في أحد الفنادق الخاصة بمدينة كفر الشيخ، والتي تبعد حوالي 20 دقيقة عن مدينة المحلة التي ستُقام المباراة على أرضها.

وخلا محيط الفندق من جماهير القلعة البيضاء الذين كانوا يحرصون في وقت سابق على استقبال فريق الزمالك أثناء مبيته في كفر الشيخ، وذلك بعد الهزيمة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، يوم السبت الماضي.

تأمين حافلة الفريق الأبيض

وانتشر رجال الأمن بتوجيهات اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، لتأمين حافلة الفريق الأبيض منذ دخولها محافظة كفر الشيخ، وصولًا إلى فندق المبيت وحتى مغادرتها.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، على ملعب الأخير، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

ويأتي على رأس الغيابات محمود عبد الرازق شيكابالًا لتعرضه لوعكة صحية، والتونسي حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث لعب الأبيض 14 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وهُزم في مباراتين.

بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز السابع برصيد 22 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة حقق خلالهم الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات.