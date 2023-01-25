«حياة كريمة»: الكشف على 5050 مواطنا ضمن قوافل الغربية والمنوفية

تواصل مبادرة حياة كريمة الكشف عن جهود قوافلها الطبية والبيطرية داخل المحافظات، لتقديم الكشوفات وإجراء الفحوصات وتقديم العلاجات بالمجان، ضمن ما تستهدفه المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في القرى النائية وللفئات الأولى بالرعاية.

وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن جهود قوافلها الطبية والبيطرية التي اطلقتهم في محافظتي الغربية والمنوفية، حيث انطلقت القافلة في مركز قطور التابع لمحافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا، بينما في المنوفية انطلقت في مراكز «منوف، قويسنا وبركة السبع» بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة السادات، وذلك في الفترة ما بين 17 لـ 19 يناير.

ونجحت القافلة الطبية في «الغربية والمنوفية» في إجراء الكشوفات الطبية على 5050 مواطنا، مع تحويل 87 حالة منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مع إجراء ندوة توعوية حضرها 356 مواطنا.

وتضمنت القوافل عددا من التخصصات الطبية والبيطرية المتعددة، وشملت إجراء الكشف وصرف العلاج المجاني، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى الفحص الدقيق إلى أقرب مستشفى، وذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.