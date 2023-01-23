«حياة كريمة» تعلن جدول قوافلها الطبية بالمحافظات.. الكشف والعلاج مجانا

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن الجدول الأسبوعي للقوافل الطبية والبيطرية المجانية، والندوات التوعوية بالمحافظات، في الفترة من 23 حتى 31 يناير، مشيرة إلى أن الجدول قابل للتعديل حسب الضرورة، مؤكدة أنّ الكشف والعلاج مجانا، في إطار تنفيذ هدف المبادرة، وهو تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

قوافل حياة كريمة الطبية

وأوضحت حياة كريمة في بيان عنها، أنّ القوافل الطبية تنتشر في 6 محافظات، وهي: «المنوفية، والغربية، والجيزة، ودمياط، والدقهلية، البحيرة».

خريطة انتشار القوافل المجانية بالمحافظات

حياة كريمة

ويأتي ذلك في إطار هدف «حياة كريمة»، بتحسين صحة المواطنين، وتحقيق الانتشار على أرض الواقع، للوصول إلى المواطن في أنحاء الجمهورية كافة، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.