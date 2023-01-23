السيسي: قادرون على بناء وطن يحقق آمال المصريين في حياة كريمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ واقع مصر وظروفها الاقتصادية، تحتّم على الدولة أن تقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير، لتحسين حياة المصريين، وتوفير حياة كريمة لهم، متابعا: «قادرون على بناء وطن يحقق آمالنا في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار».

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، أنّ المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة مؤخرا، لم يكن هدفها التفاخر أو التباهي، بل تأسيس بيئة استثمارية وأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتابع الرئيس، أنّه من المستحيل أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود عناصر ضرورية تحقق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي، وجميع مكونات البنية التحتية التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها بالتقدم والازدهار.