دبلوماسي أوكراني: منع المسؤولين الحكوميين من مغادرة البلاد إلا لأداء مهمة عمل

قال إيفان سيهيدا، الدبلوماسي الأوكراني، إن بلاده شهدت على مدى الساعات القليلة الماضية، عددًا من الاستقالات لمسؤولين في مناصب حكومية مرموقة، على رأسهم كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، وفياتشيسلاف شابوفالوف، نائب وزير الدفاع.

تنظيم الهيكل الحكومي

وأضاف «سيهيدا»، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن بعض التغييرات على مستوى المناصب في الحكومة الأوكرانية بدأ في أغسطس من العام الماضي، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الرئيسي لتنظيم الهيكل الحكومي؛ بما يضمن قيامه بعمل أكثر فاعلية، لافتا إلى اتخاذ كييف قرار بمنع المسؤولين الحكوميين من مُغادرة البلاد إلا لأداء مهمة عمل.

ونوه الدبلوماسي الأوكراني ببعض اتهامات الفساد التي لحقت بمسؤولين داخل الحكومة الأوكرانية، من بينهم نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، الذي أُطيح به قبل أيام، مُؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي الحكومة الأوكرانية؛ للتأكد من كفاءة وفاعلية العاملين فيها والإدارات المحلية.

إبعاد الوزراء والمسؤولين الذين تُحيط بهم شبهات فساد

وأشار إلى إبعاد الوزراء والمسؤولين الذين تُحيط بهم شبهات فساد، يُؤكد عزم كييف على مُكافحة هذا الملف على النحو الأمثل، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تقدم عدد من المسؤولين الأوكرانيين باستقالاتهم من مناصبهم، كما أُقيل حكام كييف وخيرسون وزابوريجيا وسومي ودينبرو.