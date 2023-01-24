توقعات بوصول دفعة من مركبات «برادلي» إلى أوكرانيا في غضون أسابيع

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن من المتوقع وصول الدفعة الأولى من مركبات المشاة القتالية الأمريكية «برادلي» إلى أوكرانيا، في غضون أسابيع

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية «البينتاجون»، لموقع «فويس أوف أمريكا» الأمريكي، إن في آخر حزمة مساعدات عسكرية تم الإعلان عنها، ركزت «واشنطن» على تزويد «كييف» بالقدرات التي يمكنهم استخدامها على الفور.

«واشنطن»: أوكرانيا تواصل الدفاع عن نفسها بنجاح

وفي وقت سابق، ذكر «البنتاجون»، إن رغم جهود «موسكو»، واصلت القوات الأوكرانية الدفاع عن نفسها بنجاح، ولا سيما في اتجاه «باخموت».

«كييف» تستهلك مخزون 7 سنوات من الإنتاج الأمريكي لـ«جافلين»

وفي وقت سابق، أشارت دراسة عسكرية نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى نقص كبير في مخزون السلاح بالولايات المتحدة بسبب الأزمة الأوكرانية، موضحة أن «كييف» استهلكت مخزون 7 سنوات من الإنتاج الأمريكي لـ«صواريخ جافلين».

وأعربت «واشنطن» عن قلقها من قرار السلطات في جنوب إفريقيا الانضمام لمناورات عسكرية مشتركة مع روسيا والصين، مقررة في الفترة من 17 إلى 27 فبراير المقبل في مناط:«ميناء ديربان» و«ريتشاردز باي».

من جانبه، تسلم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أمس الاثنين، الجائزة الفخرية من البرلمان الأوكراني «الرادا» لمساهمته في تعزيز الديمقراطية الأوكرانية.

وقال موقع حلف «الناتو»، إن ستولتنبرج، تسلم الجائزة الفخرية في حفل أقيم في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية «بروكسل».

بدوره، أوضح زعيم حركة «وطنيون» فلوريان فيليبو، إن بلاده قررت تسليم أكثر من 100 مليون يورو لأوكرانيا في وقت تواجه فيه فرنسا نفسها صعوبات مالية، مضيفا عبر «تويتر»، إن «باريس» ليس لديها أموال سواء للمعاشات التقاعدية أو للمستشفيات.