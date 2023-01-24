عاجل.. «الكرملين» يحذّر ألمانيا من تسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم، ألمانيا، من تسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، قائلا: «حال حدوث هذا، ستتأثر علاقات موسكو وبرلين»، بحسب ما نقتله قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف بيسكوف، أنّ علاقات روسيا مع الدول الغربية في أدنى مستوياتها.

بولندا تقدم طلبا رسميا إلى ألمانيا

وعلى جانب أخر، أعلنت بولندا أنّها ستقدم طلبا رسميا إلى ألمانيا لإعادة تصدير دبابات ليوبارد إلى كييف.

وتحدّث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قائلا إنّ الغرب لم يتخلى عن خططه تجاه بلدنا ويواصل تحضير المسلحين والمتطرفين في أوكرانيا، متابعا: «لسنا على علم بتلقي بيلاروسيا مقترحا من كييف لتوقيع اتفاقية عدم اعتداء».