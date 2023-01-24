ضبط 12 طن خل طعام منتهي الصلاحية في مصنع غير مرخص بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط كميات كبيرة من زجاجات الخل، منتهية الصلاحية، ويعاد تدويره مرة أخرى، داخل أحد المصانع غير المرخصة بمركز طنطا، بقصد إدخال الغش والتدليس.

حملة تفتيشية موسعة

وكان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ترأس حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع الغذائية، ضمت كلا ياسر مراد، مدير الإدارة، ومحمد شعبان ومحمد الشيخ، مفتشي المديرية.

ضبط 12 طن خل

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 طن خل الطعام داخل مصنع غير مرخص بمركز ومدينة طنطا، يقوم بتجميع خل الطعام منتهي الصلاحية ويعيد تعبئته بتواريخ جديدة، مستخدما علامات تجاريه لشركات كبرى، بجانب كميات من الكلور وسوائل منظفات مغشوشة ومنسوبة لعلامات تجارية كبيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئه الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.