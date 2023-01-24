إصابة سيدتين بحروق بسبب اشتعال النيران في منزلهما بالبحيرة.. «تسرب غاز»

أصيبت سيدتان بحروق من الدرجة الأولى، قبل قليل، جراء تسرب غاز من أسطوانة بوتوجاز أدى لاشتعال النيران في منزلهما بقرية حرارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

تسرب غاز في منزل بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى سيدتين مصابتين بحروق من الدرجة الأولى إثر وقوع تسرب غاز في منزلهما بقرية حرارة التابعة لدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية مصابي تسريب أسطوانة الغاز

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتبين إصابة «مبروكة ع. ر»، 55 سنة، مقيمة حوش عيسى، مصابة بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسبة 15%، و«نادية م. ع»، 42 سنة، مقيمة حوش عيسى، ومصابة بحروق من الدرجه الأولى والثانية والثالثة بنسبة 10%.

وجار عمل الفحوصات الطبية للمصابتين، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.