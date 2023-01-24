محمد لطفي ينشر صورة من كواليس مسلسل رمضان كريم 2

يواصل الفنان محمد لطفي تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد رمضان كريم الجزء الثاني، الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين.

وكشف الفنان محمد لطفي عن صورة من كواليس مسلسل رمضان كريم 2، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام؛ ظهر فيها ومعه الفنان سيد رجب الذي يشاركه العمل، ومعهم منتج العمل أحمد السبكي والفنان عمرو عبد العزيز.

محمد لطفي من كواليس مسلسل رمضان كريم 2

وعلق الفنان محمد لطفي على الصورة: «كواليس رمضان كريم، سيد رجب وأحمد السبكي وعمرو عبد العزيز.. انتظرونا في رمضان».

يذكر أن مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم سيد رجب ومحمد لطفي وبيومي فؤاد وسلوى عثمان وصبري فواز ونجلاء بدر وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين.

محمد لطفي يشارك في مسلسل عملة نادرة

كما أن الفنان محمد لطفي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل آخر وهو عملة نادرة مع الفنانة نيللي كريم، ويقدم من خلاله الشخصية الصعيدية للمرة الأولى.