الحكومة تستعد لإطلاق خطة ترويجية للبورصة الشهر المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار في مصر، بحضور، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وسالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

جذب المزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية، مؤكدا أن «جهودنا خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار في مصر».

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا هو ما تستهدفه جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي، إذ تعمل جميعا في تنسيق تام من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة قيم التداولات ودخول مستثمرين جدد للسوق.

خطة ترويجية للبورصة المصرية

وأشار «سعد» إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الدولة الترويجية للبورصة المصرية المُقررة الشهر المقبل، التي تأتي استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي؛ للتعرف على أهم معوقات استثمار الأفراد والمؤسسات غير المصرية للاستثمار في السوق المصرية خاصة بعد الأداء القياسي للسوق خلال النصف الثاني من العام الماضي وخاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية لعدد من القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022.