7 أحداث اقتصادية خلال 24 ساعة.. بينها ارتفاع أسهم البورصة في 3 دول

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات الـ24 الماضية 7 أحداث، أهمها ارتفاع مؤشرات البورصة في 3 دول من بينها دولة عربية وهي «تونس».

ارتفاع «داو جونز» بـ 330.39 نقطة

وارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» في «بورصة نيويورك» الأمريكية، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسة التداول، وسجل مؤشر «ناسداك المجمع»، صعودا بـ 288.17 نقطة «2.66%»، ليحقق 11140.44 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

كما شهد «داو جونز الصناعي»، ارتفاعا بـ 330.39 نقطة، «1.00%» ليسجل عند إغلاق جلسة التداول عند 33375.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» بـ 73.76 نقطة «1.89%»، ليحقق 3972.61 نقطة.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قالت في وقت سابق، إن عدم قدرة الحكومة في بلادها على سداد التزاماتها، سيؤدي إلى ركود في الاقتصاد وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية، مضيفة لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن كل مواطني بلادها سيشعرون بعواقب الأحداث وسيفقد الكثيرون وظائفهم.

وأشارت يلين، إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، كما سيشهد كل مواطن أمريكي صعودا في تكاليف الاقتراض، مضيفة أن الأمرسيقوض دور الدولار كعملة احتياطية تستخدم في المعاملات عالميا

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل «اليورو» بنسبة «0.13%»

وفي بريطانيا، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتس 100»، على ارتفاع بنسبة 0.30%، مسجلا مكاسب تعادل 23.30 نقطة، ليحقق 7770.59 نقطة، فيما سجل الجنيه الإسترليني«الباوند» ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية بنسبة «0.07%»، لسجل 1.2400 دولار أمريكي.

وتراجع الجنيه الإسترليني، مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة «0.13%»، ليحقق 1.1423 يورو.

وفي تونس، ارتفع مؤشر بورصة تونس «توناندكس» عند إغلاق تعاملات، امس الجمعة، بنسبة 0.23%، ليسجل 8248.48 نقطة، وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.904 مليون دينار تونسي «نحو 946 ألف دولار أمريكي».

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 1.7%

وفي سوق النفط، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ«خام برنت»، عند التسوية بنحو 1.7% إلى 87.63 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%، كما شهدت عقود الخام الأمريكي الوسيط صعودا بنسبة 1.2%، لتحقق 81.31 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 1.8%، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبها، قالت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاجارد، إن إعادة فتح أبواب الصين بعد قيود فيروس كورونا المنهكة، من المرجح أن تزيد من الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن الطلب الإضافي على السلع والطاقة