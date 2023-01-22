أخبار البورصة المصرية.. 7 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

استهلت أخبار البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ومكاسب سوقية بلغت 7 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 0.74%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 0.74% إلى مستوى 16184.35 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.98% عند مستوى 3027.32 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.11%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.11%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4509.43 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.01% عند مستوى 2859.46 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 584.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 182.7 مليون سهم عبر تنفيذ 19.353 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 7 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 7 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.059 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي 16000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16250 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

ويتوقع عيد، أنّ استقرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فوق مستوى 3000 نقطة، يدفعه لمستوى المقاومة الثاني وقمته التاريخية 3070 نقطة.