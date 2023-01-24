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البورصة المصرية تحقق 2 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
12:45 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، محققة مكاسب سوقية 2 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 0.78%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 0.42% إلى مستوى 16309.5 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.28% عند مستوى 2989.48 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.19%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.56%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4462.58 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.16% عند مستوى 2859.05 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 568.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 122 مليون سهم عبر تنفيذ 18.451 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 2 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 2 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.057 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن استمرار مؤشرات البورصة المصرية في تسجيل المكاسب وارتفاع المؤشرات، يأتي بدعم من الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

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بقلم وليد عبد السلام