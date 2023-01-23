ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة والمكاسب السوقية 3 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، محققة مكاسب سوقية 3 مليارات جنيه.

ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 30» 0.36%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 0.42% إلى مستوى 16186.03 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.32% عند مستوى 3023.77 نقطة.

صعود بنسبة 0.56% لـ إيجي إكس 100

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.56%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4505.83 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.34% عند مستوى 2867.35 نقطة

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 662.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 239.3 مليون سهم عبر تنفيذ 21.786 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 3 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 3 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.059 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ استمرار مؤشرات البورصة المصرية في تسجيل المكاسب وارتفاع المؤشرات، يأتي بدعم من الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.