إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث، منذ قليل، تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق مطروح

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم، الثلاثاء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية الدولي، وننشر أسماء وحالات جميع المصابين وهم ناصر منصور محمد علي 54 سنة من بورسعيد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وميخائيل بشري ميخائيل 43 سنة من المنيا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، والسيد عبدالحميد قاسم 64 سنة من سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد رجب عبدالغني 24 سنة من المنصورة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالجسم، وجاري استكمال العلاج وعمل التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الأشعة حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.