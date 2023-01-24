استبعاد رئيس لجنة و9 إداريين وملاحظين في امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، موجهاً بتشديد المتابعة على أعمال الامتحانات، وتقرر استبعاد رئيس لجنة لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، و8 إداريين وملاحظين، لعدم انضباط اللجان، خلال متابعة وكيل الوزارة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، بحضور علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

امتحانات الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى استبعاد 2 من الإداريين بلجنة المثلث الابتدائية الجديدة، و ملاحظ وإداری بلجنة الرياض للتعليم الأساسي، واستبعاد اثنين من الملاحظين، بلجنة أبو زهرة للتعليم الأساسي، التابعين لإدارة الرياض التعليمية، واستبعاد اثنين ملاحظين بلجنة سيدي سالم الإعدادية بنين التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، واستبعاد رئيس لجنة نشرت الإعدادية التابعة لإدارة قلين التعليمية وإحالته للشئون القانونية لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

63 ألف طالبة يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ

وأكد وكيل الوزارة أن 63 ألفا و365 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية في الشهادة الإعدادية، وتغيب عن أداء الامتحان 149 طالبا وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية شكاوى من الطلاب، في حين تم رصد مخالفات، مشيراً إلى أنه قرر استبعاد رئيس اللجنة وإحالته للتحقيق، واستبعاد 8 ما بين إداريين وملاحظين.