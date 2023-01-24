معرض لتوزيع الملابس على غير القادرين بـ3 قرى في كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على 300 أسرة من الأيتام وغير القادرين بقرى إسحاقة، والقنطرة، وقراجة، بمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تنظيم معارض الملابس الجديدة للأيتام وغير القادرين

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة للأيتام وغير القادرين هو تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

تقديم الخدمات لأكثر من مليون طفل يتيم

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالاً لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عاماً حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً فى محافظة كفر الشيخ، لافتاً ان الجمعية تُقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

تنفيذ مشروعات خيرية في كفر الشيخ

وأضاف «شعبان»، أن جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحى».